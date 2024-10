Stand: 28.10.2024 08:06 Uhr Frau wird in Hamburger U-Bahn Opfer eines sexuellen Übergriffs

In Hamburg ist am Montagmorgen eine Frau in der U-Bahn Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Laut Polizei soll ein Mann die Frau gegen ihren Willen angefasst haben. Am Jungfernstieg konnte er flüchten. Da unklar war, ob er durch die Tunnel unterwegs ist, wurde der U-Bahnverkehr für etwa 15 Minuten eingestellt. Inzwischen konnte der mutmaßliche Täter gefasst werden.

