Stand: 24.04.2024 15:04 Uhr Frau bei Verkehrsunfall in Hamburg lebensgefährlich verletzt

In Neugraben-Fischbek ist am Mittwochnachmittag eine Frau bei einem schweren Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Laut Hamburger Feuerwehr stieß die Frau mit ihrem Auto auf der Cuxhavener Straße mit einem Linienbus zusammen. Dabei wurde sie in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Alarmierte Rettungskräfte befreiten sie und brachten sie ins Krankenhaus. Sanitäter kümmerten sich um zwei Bus-Insassen, die leicht verletzt wurden.

