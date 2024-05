Hamburg startet Engagement-Karte für Ehrenamtliche Stand: 26.05.2024 15:46 Uhr Mehr als eine halbe Million Menschen engagieren sich ehrenamtlich in Hamburg. Für mehrere Hundert Freiwillige zahlt sich das jetzt verstärkt aus. Sie bekommen die Engagement-Karte, mit der sie günstiger in Museen kommen und Rabatte bei Sportangeboten oder in Cafés einlösen können.

Mehr als 400 Menschen haben diese Karte bereits beantragt, sie bekommen sie in den nächsten Tagen zugeschickt, wie die Sozialbehörde am Sonntag in Hamburg mitteilte. Bislang gibt es mehr als 30 sogenannte Bonuspartner, die Vergünstigungen anbieten.

Karte soll Ehrenamt attraktiver machen

Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) sagte auf der Aktivoli-Freiwilligenbörse dazu: "Die Karte soll Menschen in ihrem Engagement bestärken und das freiwillige Engagement in Hamburg attraktiver machen. Die vielen Aufgaben und Herausforderungen unserer Stadtgesellschaft können wir nur gemeinsam mit freiwillig engagierten Menschen meistern."

Etwa 10.000 Karten bis Ende 2025

Die Karte kann von Ehrenamtlichen beantragt werden, die in Hamburg wohnen oder ihr Engagement in Hamburg ausüben. Sie müssen mindestens 16 Jahre alt und seit mindestens 100 Stunden im Jahr ehrenamtlich aktiv sein. Die Sozialbehörde geht davon aus, dass bis Ende 2025 etwa 10.000 Engagement-Karten ausgegeben werden.

Weitere Informationen Hamburg Ehrensache: Was Ehrenamtliche für Hamburg leisten NDR Hamburg stellt das Ehrenamt in Hamburg und die wichtige Arbeit der freiwilligen Helfer vor. mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 26.05.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Soziales Engagement