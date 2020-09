Folgen der Corona-Krise beschäftigen Hamburgische Bürgerschaft Stand: 30.09.2020 07:06 Uhr Die Corona-Krise und der Klimawandel bestimmen heute die Aktuelle Stunde in der Hamburgischen Bürgerschaft. NDR.de überträgt die Sitzung ab 13.30 Uhr per Livestream auf dieser Seite.

Zunächst soll es in der von der SPD beantragten Debatte darum gehen, dass eine zweite Corona-Welle und neue Einschränkungen nur durch verantwortungsvolles Handeln aller verhindert werden können. Die Grünen wollen, dass der Kampf gegen die Klimakatastrophe auch in Corona-Krisenzeiten eine zentrale politische Herausforderung bleibt.

Weihnachtsmärkte und Heizpilze

Im Debattenteil befassen sich die Abgeordneten anschließend unter anderem mit der Ermöglichung von Weihnachtsmärkten, die befristeten Zulassung von Heizpilzen in der Außengastronomie und dem Verkauf von Wohnungen durch die städtische SAGA.

Kommt ein PUA zur Cum-Ex-Affäre?

Außerdem fordert die AfD in einem Antrag die Einrichtung eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses (PUA) zur Cum-Ex-Affäre, allerdings ist fraglich, ob er die erforderliche Mehrheit von 20 Prozent der Abgeordneten erhalten dürfte. Zwar wollen auch die anderen Oppositionsparteien eine mögliche Einflussnahme von Ex-Bürgermeister und Bundesfinanzminister Olaf Scholz und dessen Nachfolger im Rathaus, Peter Tschentscher (beide SPD), auf Entscheidungen des Finanzamtes im Steuerverfahren gegen die in dem Skandal belastete Warburg Bank in einem PUA klären lassen. Die CDU wird einen mit den Linken abgestimmten Antrag aber wohl erst in der ersten Sitzung nach den Herbstferien einbringen.

