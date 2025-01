Stand: 04.01.2025 06:53 Uhr Flughafen: IT-Ausfall sorgt für Probleme bei Grenzkontrollen

Wegen eines IT-Ausfalls ist es am Freitag an zahlreichen deutschen Flughäfen zu Problemen bei der Ein- und Ausreise gekommen - auch am Airport in Hamburg. Das bundesweite Fahndungs- und Auskunftssystems für Grenzkontrollen war ausgefallen. Laut Bundespolizei hat die Abfertigung deshalb länger gedauert. Ein Chaos habe es jedoch nicht gegeben. Denn es seien nur Passagiere betroffen gewesen, die aus Drittstaaten außerhalb des Schengen-Raums kamen oder dorthin ausreisen wollten.

