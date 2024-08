Stand: 14.08.2024 17:12 Uhr Fliegerbombe am Moorburger Elbdeich gefunden

Am Mittwochmittag ist auf dem Gelände einer Raffinerie am Moorburger Elbdeich eine britische Fliegerbombe gefunden worden. Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg liegt unter Wasser in einem Hafenbecken. Taucherinnen und Taucher vom Kampfmittelräumdienst sollen die 250 Kilogramm schwere Bombe am Nachmittag entschärfen. Ein Sperrradius von 300 Metern um das Gelände wurde festgelegt. Anwohnerinnen und Anwohner sind davon nicht betroffen.

