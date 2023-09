Finanzsenator verteidigt HHLA-Deal gegen Kritik Stand: 18.09.2023 06:00 Uhr Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) weist Kritik am geplanten Einstieg der weltgrößten Containerreederei MSC beim Hamburger Hafenbetreiber HHLA zurück. Die Stadt habe auch mit anderen Interessenten gesprochen, diese hätten aber einige Bedingungen der Stadt nicht akzeptieren wollen, so Dressel im Gespräch mit NDR 90,3.

Mindestens die Hälfte des Hafenbetreibers HHLA bleibt in städtischer Hand - diese Bedingung habe Hamburg bei Gesprächen gehabt, zum Beispiel auch mit der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd. Diese habe das nicht akzeptiert, so Dressel.

Dressel warnt vor "Legendenbildung"

Der Finanzsenator warnt vor "Legendenbildung", er betont aber: Auch nach dem geplanten Einstieg von MSC bei der HHLA habe man großes Interesse, mit möglichst vielen Reedern zusammenzuarbeiten, und sie als Kunden im Hafen zu halten. Die Beteiligung von MSC sei nicht gegen andere gerichtet. Die Hand der Stadt bleibe ausgestreckt, so Dressel. Hapag-Lloyd überlegt allerdings bereits, Ladung aus Hamburg abzuziehen.

Auch bei der SPD gibt es Bedenken

Bedenken gibt es inzwischen auch aus Teilen der SPD. Statt die Schweizer Reederei MSC an der gesamten HHLA zu beteiligen hätte man dem Unternehmen besser Anteile an einem Terminal, wie etwa dem Burchardkai in Waltershof, anbieten sollen.

Weitere Informationen HHLA-Teilverkauf: Zahlen zur Lage des Hamburger Hafens Um den Hamburger Hafen ist ein Wettstreit entbrannt. Daten zeigen, welche Interessen die riesigen Container-Reedereien haben . mehr

CDU bringt Wirtschaftsausschuss ins Spiel

Die CDU-Fraktion hat unterdessen eine Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses beantragt. Fraktionschef Dennis Thering sagte, es gebe viele offene Fragen und Ungereimtheiten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.09.2023 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hamburger Hafen