Stand: 05.04.2025 14:40 Uhr Fernzüge umgeleitet - Verspätungen am Hauptbahnhof

Am Hamburger Hauptbahnhof hat es am Sonnabend Verspätungen bei Fernzügen gegeben. Grund sei ein Notarzteinsatz im Gleisbereich Höhe Winsen an der Luhe gewesen, sagte ein Bahnsprecher. Der Streckenabschnitt zwischen Winsen und Stelle war demnach in beide Richtungen gesperrt. Züge, die über Lüneburg, Celle oder Uelzen fahren würden, wurden über Rothenburg umgeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.04.2025 | 15:00 Uhr