Fahrrad-Umfrage in Städten: Hamburg landet im Mittelfeld

Wo macht das Radfahren Spaß, wo ist es stressig? Das will der ADFC alle zwei Jahre in seinem "Fahrradklima-Test" wissen. Bei den mehr als 4.000 Hamburgerinnen und Hamburgern, die mitgemacht haben, überwiegt ganz klar der Frust. Hauptkritikpunkte sind zu schmale Radwege und zu wenig Sicherheit. Besonders genervt sind viele auch von Falschparkenden und ungünstigen Ampelschaltungen. Positiv bewertet wird vor allem das Stadtrad-Angebot.

Platz sieben mit Note "ausreichend"

Insgesamt landet Hamburg unter den 14 größten Städten Deutschlands nur auf Rang sieben. Die Note für Hansestadt lautet 4,1 - also gerade mal "ausreichend". Im Vergleich zur letzten Umfrage hat sich kaum was geändert. Dabei steigen in Hamburg immer mehr Menschen aufs Rad, gerade in Corona-Zeiten.

Die Umfrage zeigt auch: Es wird mehr Werbung für den Radverkehr gemacht. Die allein reiche aber nicht, findet der ADFC. Zwar gebe es auch Lichtblicke bei der Verkehrsplanung, doch der Radverkehr komme immer noch viel zu kurz.

Bremen liegt vorn

Spitzenreiter bei den Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnern ist auch diesmal wieder Bremen. Der "Fahrradklima-Test" wurde zum neunten Mal durchgeführt, gefördert wird er auch vom Bundesverkehrsministerium.

