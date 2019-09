Stand: 28.09.2019 16:21 Uhr

FDP: Anna von Treuenfels ist Spitzenkandidatin

Die Hamburger FDP entschied am Mittag, dass Anna von Treuenfels die Partei als Spitzenkandidatin in den Bürgerschaftswahlkampf führen soll. Bei einer Landesmitgliederversammlung in den Räumen der Kassenärztlichen Vereinigung erhielt die 57-Jährige 166 von 263 gültigen Stimmen. Ihr Ziel sei ein zweistelliges Ergebnis bei der Bürgerschaftswahl im Feburar 2020 und eine Beteiligung an der nächsten Regierung, sagte von Treuenfels. Ihre Gegenkandidatin Sonja Jacobsen erhielt 90 Stimmen. Die 47-Jährige Bergedorfer Fraktionsvorsitzende hatte erst vor vier Wochen angekündigt, gegen von Treuenfels zu kandidieren.

Anna von Treuenfels ist liberale Spitzenkandidatin Hamburg Journal - 28.09.2019 19:30 Uhr Mit gut 62 Prozent der Stimmen hat die Hamburger FDP Anna von Treuenfels zur Spitzenkandidatin für die Bürgerschaftswahl gemacht. Sie setzte sich gegen Herausforderin Sonja Jacobsen durch.







"Ich freue mich auf einen Wahlkampf, von dem ich hoffe, dass wir ihn geschlossen, klar und gut nach vorne bringen", sagte von Treuenfels nach der Wahl. Wichtige Themen, die ihre Partei anpacken wolle, seien Fachkräftemangel, Wirtschaft, Verkehr, Mobilität und Klimaschutz. Das Wahlprogramm soll Ende Oktober festgelegt werden.

Von Treuenfels seit 2011 in der Bürgerschaft

Die dreifache Mutter und Juristin ist seit 2011 Mitglied in der Hamburgischen Bürgerschaft. In ihrer Bewerbungsrede war Bildung einer der Schwerpunkte: Es müsse "höchste Qualität an allen Schulformen" erreicht werden, forderte von Treuenfels. "Beste Bildung muss unabhängig vom Elternhaus sein." Ihrer Auffassung nach haben sich die anderen Parteien "längst von der bürgerlichen Mitte verabschiedet". "Das ist unsere große Chance", betonte sie.

Auf die Listenplätze zwei und drei setzten die Liberalen den Fraktionsvorsitzenden Michael Kruse und die Bürgerschaftsabgeordnete Jennyfer Dutschke. Im Rennen um die Spitzenkandidatur hatte die Fernsehjournalistin Jacobsen ihren Hut erst vor vier Wochen in den Ring geworfen. Die Partei solle eine Wahlmöglichkeit haben, erklärte sie. "Wagen Sie mit mir gemeinsam das Neue", warb die 47-Jährige um Stimmen - doch es reichte nicht. Nach ihrer Niederlage gegen Treuenfels-Frowein bewarb sich Jacobsen um Listenplatz 4 - konnte sich aber auch gegen den Bürgerschaftsabgeordneten Daniel Oetzel nicht durchsetzen.

