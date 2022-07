Stand: 01.07.2022 17:37 Uhr FC St. Pauli verliert Testspiel gegen Silkeborg IF

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat ein Testspiel gegen den dänischen Erstligisten Silkeborg IF mit 0:2 (0:0) verloren. Die Partie in Tøndern dominierten die Hamburger in der ersten Halbzeit. Igor Matanovic traf sogar zur vermeintlichen Führung, doch wegen einer Abseitsstellung fand der Treffer keine Anerkennung. In der zweiten Halbzeit gab es mehrere Auswechslungen und die Dänen hatten mehr von der Partie. Joel Felix (74.) und Anders Klynge (80.) trafen für Silkeborg. | Sendedatum NDR 90,3: 01.07.2022 16:30