Erste Hamburger Unternehmen wollen von Gas auf Öl umstellen Stand: 12.09.2022 06:46 Uhr Hamburger Unternehmen rüsten sich für die Gaskrise: Alle versuchen zu sparen. Einige wollen außerdem von Gas wieder auf Öl umstellen. Die zuständige Umweltbehörde hat NDR 90,3 bestätigt: Erste Betriebe haben dafür eine schon eine Genehmigung beantragt.

Hamburger Unternehmen wollen vorsorgen. Für den Fall, dass sie gar kein Gas mehr bekommen, um ihren Energiebedarf zu decken, wollen einige dann auf Öl umstellen. Zum Beispiel hat die Firma Hobum Oleochemicals in Harburg angekündigt, dass sie dann wieder Heizöl nutzen könnte. Hobum stellt Spezialchemikalien her. Auf Anfrage von NDR 90,3 teilte die Umweltbehörde mit, dass man intensiv an der Problematik arbeite.

AUDIO: Hamburger Unternehmen stellen auf Öl um (1 Min)

LNG und Wasserstoff auch in der Diskussion

Aber nicht nur Heizöl, sondern auch Flüssiggas (LNG) oder Wasserstoff sind laut Behörde in der Diskussion. Einige Unternehmen hätten den Brennstoff bereits umgestellt, viele weitere Projekte seien in Arbeit. Klar ist: Beim Verbrennen von Heizöl wird mehr CO2 frei als durch Erdgas. Wie sich das am Ende auf die Klimabilanz auswirkt, sei aber noch nicht abzusehen, so die Umweltbehörde.

Genehmigung dauert bislang ein Jahr

Die Hamburger Handelskammer macht Druck. Aktuell dauere es etwa ein Jahr, bis es eine Genehmigung gebe, um den Brennstoff umzustellen. Das sei deutlich zu lang. Laut Umweltbehörde sollen Gesetze geändert werden, um die Genehmigungsverfahren zu vereinfachen

