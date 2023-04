Erste Gleise und Lärmschutz für die S4 in Hamburg Stand: 03.04.2023 12:17 Uhr Für die S-Bahn-Linie 4 in Hamburg liegen jetzt die ersten Gleise. Zwischen Hasselbrook und Marienthal haben Arbeiter 1,2 Kilometer Schienen verlegt. Dazu kommt eine Lärmschutzwand.

Auf einer Hubbühne ließen sich Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) und die Bahn-Bevollmächtigte Ute Plambeck in die Höhe fahren, um das erste Lärmschutz-Element einzuheben. Hunderttausende sollen folgen. Plambeck: "Wenn die S4 komplett fertig ist, werden werden wir ungefähr 45 Kilometer Lärmschutzwände haben. Hier im ersten Anschnitt sehen wir schon 1,2 Kilometer Lärmschutzwände." Diese kommen 6.000 Anwohnerinnen und Anwohnern bereits in der Bauzeit zugute. Sie können auch Lärmschutzfenster beantragen.

Verkehrsbehörde erwartet 100.000 zusätzliche Fahrgäste

Mit 100.000 zusätzlichen Fahrgästen rechnet der Verkehrssenator. Tjarks: "Wir werden damit 250.000 Leute in Wandsbek erreichen, in Hamburgs größtem Bezirk. Vor diesem Hintergrund ist das für die Mobilitätswende in Hamburgs Osten das Schlüsselprojekt."

2027 soll die S4 bis Rahlstedt rollen

Der erste Abschnitt der S4 von Hasselbrook bis Rahlstedt ist bereits im Bau. 2027 soll die S4 bis Rahlstedt rollen. Später wird die S4 bis Bad Oldesloe verlängert.

