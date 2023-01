Ende der Schulferien - Beginn einer neuen Infektwelle? Stand: 09.01.2023 05:56 Uhr Die Weihnachtsferien sind vorbei: Heute startet in Hamburg wieder die Schule, und auch an den Arbeitsplätzen sind die meisten wieder da. Damit könnten auch Arztpraxen und Notaufnahmen wieder mehr Arbeit bekommen.

Um den Jahreswechsel war es wieder etwas ruhiger geworden - das berichteten Kinderärzte und Hausärztinnen NDR 90,3. Die Weihnachtsferien seien so etwas gewesen wie ein kleiner Lockdown. Denn in dieser Zeit sei die große Infektwelle etwas abgeebbt.

Schulbehörde optimistisch

In den kommenden Tagen könnte sich das wieder ändern, wenn wieder mehr Menschen zur selben Zeit am gleichen Ort sind. Zum Beispiel in Klassenräumen. Zumindest die Schulbehörde zeigt sich aber erst einmal optimistisch: Sie rechnet damit, dass der Unterricht wieder weitgehend normal laufen kann.

Viele Lehrer waren krank - aber wenige mit Corona

Kurz vor den Weihnachtsferien waren mehr als 15 Prozent der Lehrkräfte krankgemeldet gewesen, viele Eltern hatten von Unterrichtsausfällen berichtet. Corona-Erkrankungen spielten dabei übrigens kaum eine Rolle: Nur zwei Prozent der Lehrerinnen und Lehrer hätten sich deshalb krankmelden müssen, sagte ein Behördensprecher.

