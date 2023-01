Ehemaliges US-Generalkonsulat an der Alster steht zum Verkauf Stand: 06.01.2023 12:11 Uhr Das ehemalige US-Generalkonsulat an der Außenalster steht zum Verkauf. Das bestätigten die US-Außenministerium dem NDR Hamburg Journal. Verwirrung gibt es über die dortigen Straßensperrungen.

In Hamburg kennt man das Konsulat als "das Weiße Haus an der Alster". Es handelt sich um zwei Villen. Eine davon hat der Architekt des Hamburger Rathauses, Martin Haller, im klassizistischen Stil entworfen. Gebaut wurden beide Häuser 1882-1883. 1950 kaufte die US-Regierung sie, das US-Generalkonsulat für Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und später Mecklenburg-Vorpommern zog ein.

US-Konsulat zog im Sommer in die Hafencity

Nun wird das "Weiße Haus an der Alster" verkauft. Man bereite es für potentielle Käufer vor, erklärte das US-Außenministerium dem NDR Hamburg Journal. Letzten Sommer zog die Konsularabteilung in die Hafencity um, doch die strengen Schutzmaßnahmen blieben an der Alster bestehen.

Durchfahrt wieder für Autos frei - aber nicht erlaubt

Doch nun wurden die Schutzmaßnahmen aufgeboben - die Schranken sind offen und Autos können erstmals seit 21 Jahren durch die Straße Alsterufer fahren. Diese wurde nach den Anschlägen vom 11. September 2001 im Bereich des US-Konsulates gesperrt. Die noch bestehenden Wachpolizistinnen und -polizistenen ermuntern nun aber zu einer Durchfahrt. Doch Hamburgs Verkehrsbehörde ärgert das. Die Durchfahrt auf dem Harvestehuder Weg vor dem Generalkonsulat sei aber weiterhin nicht erlaubt, so die Verkehrsbehörde gegenüber dem NDR Hamburg Journal.

