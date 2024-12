Stand: 11.12.2024 16:10 Uhr Easyjet: Neue Flugverbindungen von Hamburg nach Rom und Mailand

Die britische Fluggesellschaft Easyjet erweitert ihr Angebot in Hamburg: Ab dem 30. März 2025 nimmt die Airline zwei neue Strecken in ihr Programm auf und fliegt dann täglich von der Hansestadt nach Rom und Mailand, wie der Hamburger Flughafen am Mittwoch mitteilte. Derzeit fliegt Easyjet ab Hamburg bereits nach Basel, London-Gatwick und Manchester. In den vergangenen Wochen hatten mit Ryanair, Eurowings und Condor gleich drei Fluggesellschaften angekündigt, Flüge ab Hamburg zu reduzieren.

