Easyjet: Neue Flugverbindungen von Hamburg nach Rom und Mailand

Stand: 11.12.2024 18:08 Uhr

Die britische Fluggesellschaft Easyjet erweitert ihr Angebot in Hamburg: Ab dem 30. März 2025 nimmt die Airline zwei neue Strecken in ihr Programm auf und fliegt dann täglich von der Hansestadt nach Rom und Mailand, wie der Hamburger Flughafen am Mittwoch mitteilte.