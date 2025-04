Drogen und Alkohol: 18-Jährige stirbt in Eißendorf Stand: 07.04.2025 12:42 Uhr In einer Wohnung in Hamburg-Eißendorf haben Rettungskräfte am frühen Sonntagmorgen eine 18-Jährige leblos aufgefunden. Die Obduktion ergab später: Sie starb an einer Überdosis aus Drogen und Alkohol.

Ein 23-jähriger Bekannter der jungen Frau hatte gegen 3 Uhr den Notruf gewählt, weil sich die 18-Jährige nicht mehr regte. Er gab an, gemeinsam mit ihr in einer Wohnung in der Eißendorfer Straße Drogen und Alkohol konsumiert zu haben. Der Rettungsdienst wies ihn bereits am Telefon zur Reanimation an. Trotz aller Wiederbelebungsmaßnahmen starb die 18-Jährige wenig später im Krankenhaus.

Keine Hinweise auf Gewaltverbrechen

Der 23-jährige, der der Polizei als Drogenkonsument bekannt war, wurde zunächst in Gewahrsam genommen. Inzwischen ließen ihn die Beamten und Beamtinnen aber wieder frei, weil keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen vorlagen.

