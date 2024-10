Hamburger Airport: Winterflugplan beginnt am Sonntag Stand: 24.10.2024 15:41 Uhr Am Sonntag tritt am Hamburger Flughafen der Winterflugplan mit neuen Verbindungen in Kraft. Flugreisende können sich auf zwei neue Ziele in Finnland freuen.

Ab dem 22. Dezember fliegt Eurowings zweimal pro Woche nach Rovaniemi in Lappland. Ab Mitte Januar steuert die Airline dann auch Kittilä an. Das dürfte vor allem für Wintersportlerinnen und -sportler interessant sein. Nach Angaben von Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport, wächst das Interesse an nordischen Zielen stetig.

Direktverbindungen nach Klagenfurt und Nürnberg

Außerdem nimmt Austrian Airlines kurz vor Weihnachten die Direktverbindung nach Klagenfurt in Österreich wieder auf. Und auch innerhalb Deutschlands gibt es eine neue Verbindung: Eurowings fliegt ab Anfang November nonstop von Hamburg nach Nürnberg. Insgesamt steuern 55 Airlines von Hamburg aus 95 Direktziele an.

Streichungen im Sommerflugplan erwartet

Der Winterflugplan gilt bis Ende März. Danach wird sich mit dem Sommerflugplan vermutlich einiges ändern. Die drei Fluggesellschaften Ryanair, Eurowings und Condor hatten angekündigt, im kommenden Jahr mehrere Verbindungen zu streichen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.10.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flugverkehr