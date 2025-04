Westfield-Eröffnung in Hamburg: Hoffnung und Sorge bei Einzelhandel

Stand: 07.04.2025 09:57 Uhr

Viele Hamburgerinnen und Hamburger waren am ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres am Sonntag in der Stadt unterwegs. Wenn das nächste Mal im Juli an einem Sonntag die Geschäfte öffnen, ist auch das Westfield Hamburg-Überseequartier dabei. Am Dienstagnachmittag wird das Einkaufs- und Erlebniszentrum in der Hafencity offiziell eröffnet.