Durchbruch bei Bund-Länder-Treffen zur Krankenhausreform? Stand: 29.06.2023 07:18 Uhr Heute Nachmittag soll die geplante Krankenhausreform bei einer Bund-Länder-Runde vorankommen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) trifft sich in Berlin mit seinen Amtskolleginnen und -kollegen aus den Bundesländern. Auch in Hamburg gibt es allerdings noch viele Fragezeichen.

Die Zweifel und die Fragezeichen standen den Mitgliedern des Gesundheitsausschusses der Hamburgischen Bürgerschaft ins Gesicht geschrieben. Vor zwei Tagen hatten sich die Abgeordneten von Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) informieren lassen. Sie spielt in den Verhandlungen über die Krankenhausreform eine wichtige Rolle, denn sie koordiniert die SPD-regierten Bundesländer. Und sie zählte all die offenen Fragen auf, die noch geklärt werden müssen. Beispielsweise sei noch überhaupt nicht klar, welche Auswirkungen die Reform genau auf die Kliniken in Deutschland haben wird, oder nach welchen Regeln die Krankenhäuser künftig ihr Geld bekommen.

Schlotzhauer begrüßt Reformansatz

Trotzdem findet die Hamburger Sozialsenatorin den Reformansatz grundsätzlich richtig. Sie meint, die Krankenhäuser müssten raus aus dem finanziellen Hamsterrad. Und sie müssten überall in Deutschland für Patientinnen und Patienten die gleiche Behandlungsqualität anbieten. Diese Einschätzung teilen alle Gesundheitspolitikerinnen und -politiker in Hamburger Rathaus. Genauso wie die Zweifel, ob es heute schon einen Durchbruch in den Verhandlungen mit dem Bundesgesundheitsminister geben wird.

