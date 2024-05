Hamburger Hafen: Menge an sichergestelltem Kokain verdreifacht Stand: 06.05.2024 13:07 Uhr Die Menge an sichergestelltem Kokain hat sich im Hamburger Hafen in den vergangenen Jahren mehr als verdreifacht. Das hat jetzt eine Anfrage der CDU-Fraktion an den Senat ergeben.

Pünktlich zu dem für morgen geplanten Hafensicherheitsgipfel hat die CDU die Zahlen abgefragt: 2019 wurden im Hamburger Hafen noch 9,5 Tonnen Kokain sichergestellt. Im vergangenen Jahr waren es schon fast 34 Tonnen.

Hamburger Hafen im Fokus der Kartelle

Expertinnen und Experten sagen, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist. Denn für die südamerikanischen Drogenkartelle ist Europa der größte und lukrativste Absatzmarkt. Die großen Häfen sind das Einfallstor. Dabei gerät Hamburg nun offenbar stärker in den Fokus der Kartelle. Und selbst, wenn hier tonnenweise Kokain abgefangen wird: Auf dem Schwarzmarkt gibt es keine Verknappung - die Preise bleiben stabil.

Drogen werden von Hamburg aus verteilt

Nur ein Bruchteil des Kokains bleibt in der Stadt. Größtenteils wird es weiterverteilt. So wie die gut 220 Kilogramm Kokain, die vor zwei Wochen in Supermarktregalen in Berlin und Brandenburg aufgetaucht sind, versteckt in Bananenkisten. Bis zu 15 Millionen Euro hätte der Stoff eingebracht. Doch selbst so ein großer Schwund scheint beim lukrativen Drogenhandel einkalkuliert.

Weitere Informationen Vor Hafen-Sicherheitskonferenz: Was Kriminalbeamte fordern Drogenhandel in großem Stil ist auf Komplizen in den Häfen angewiesen. Eine neue Präventionskampagne in Hamburg richtet sich deshalb an die Beschäftigten im Hafen. (06.05.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.05.2024 | 12:00 Uhr