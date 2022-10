Düstere Konjunktur-Aussichten für Hamburger Unternehmen

Stand: 20.10.2022 15:46 Uhr

Noch ist die Lage in den Hamburger Unternehmen ganz okay - die Aussichten, die sind aber düster. So lässt sich das aktuelle Konjunktur-Barometer in einem Satz zusammenfassen, dass die Hamburger Handelskammer am Donnerstag vorgelegt hat.