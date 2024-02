Stand: 04.02.2024 14:46 Uhr Deutscher Journalisten-Verband reagiert auf Protest in Hamburg

In Deutschland versuchen Aktivistinnen und Aktivisten, die Pressefreiheit einzuschränken. Das sagt der Deutsche Journalisten-Verband DJV und reagiert damit auf einen Protest am Sonnabend in Hamburg. Rund 60 Leute hatten stundenlang ein Auslieferungszentrum für Tageszeitungen in Rahlstedt blockiert. Sie werfen den Medien vor, angeblich Lügen über "die deutschen Krisen-Lagen" zu verbreiten. Der DJV verlangt, solche Blockaden sofort zu stoppen.

