Denkmal-Debatte: Ein Lichtschwert für Bismarck?

Der Streit um das XXL-Denkmal am Hafen nimmt an Fahrt auf. Die einen wollen, dass die Bismarck-Statue nach der Sanierung so bleibt, wie sie ist. Andere fordern, sie verfallen zu lassen oder gar zu köpfen. Die Hamburger Kulturbehörde will einen künstlerischen Wettbewerb organisieren, damit das frisch-sanierte Bismarck-Denkmal sichtbar kommentiert wird. Schon jetzt gibt es in der Stadt viele Ideen. Der Hamburger Notar Jens Jeep bringt jetzt eine bunte Variante ins Spiel.

Was schwebt Ihnen für das Riesen-Denkmal vor?

Jens Jeep: Wir haben ein Denkmal, das eine Persönlichkeit aus dem 19. Jahrhundert zeigt, es stammt aus dem 20. Jahrhundert und jetzt sind wir im 21. Jahrhundert. Ganz monumental am Denkmal ist das Schwert. Ich habe mich gefragt, welches Schwert sinnbildlich für das 20. Jahrhundert ist: Es ist das Lichtschwert, das Laserschwert. Ich würde daher vorschlagen, aus dem steinernen Bismarck-Schwert ein LED-beleuchtetes, die Farbe wechselndes Lichtschwert zu machen.

Warum? Schwert bleibt doch Schwert.

Jens Jeep: In der Tat. Wir kennen das Laserschwert vor allem aus der Star-Wars-Saga, auch wenn es das in der Science-Fiction-Literatur schon seit den 1930er-Jahren gibt. Da kämpft die gute gegen die böse Seite der Macht. Beide Seiten nutzen dieses Lichtschwert. Die Ambivalenz von Bismarck als Person, die nicht nur gut war, aber auch nicht nur schlecht, würde durch solch ein Laserschwert hervorragend zum Ausdruck gebracht.

Halten Sie Hamburg für verrückt genug, um so etwas zu machen?

Jens Jeep: Es ist sicher verrückter, als blaue Lampen im Hafen aufzustellen. Aber so crazy ist es auch nicht, ich glaube, es hätte eine wahnsinnige Strahlkraft, und die Menschen würden dieses Denkmal dann auch wahrnehmen und darüber reden, während es bisher ein Denkmal war, an dem man einfach vorbeimarschiert ist und sich keine Gedanken gemacht hat.

Wie könnte man das denn technisch umsetzen?

Das wäre doch ganz einfach. Erst einmal ist es ja eine non-destruktive Umsetzung, das heißt, Bismarck würde weder der Kopf abgeschlagen, noch würde man das Steinschwert ersetzen, sondern man baut um das Schwert eine Hülle, die mit LEDs beleuchtet wird. Ich stelle mir vor, dass im Normalbetrieb einmal in der Stunde die Farben langsam wechseln. Ich bin mir sicher, die Menschen würden sich davor fotografieren. Das Denkmal würde weit über Hamburg und über Deutschland hinaus mediale Bedeutung erlangen.

Warum braucht Bismarck denn überhaupt eine neue Deutung und Farbe?

Jens Jeep: Da muss man sagen, dass wir dieses Riesen-Denkmal haben, und es ist ignoriert worden. Ich wohne seit 20 Jahren in Hamburg und bin oft dran vorbeigegangen, und ich habe kein einziges Mal über Bismarck nachgedacht. Niemand macht das. Ich glaube, etwas, was schon da ist, in einen neuen Kontext zu setzen, führt dazu, dass man wirklich drüber nachdenkt. Das erreiche ich nicht, in dem ich ein Museum errichte oder Tafeln aufstelle.

Die Lichtschwert-Idee ist nicht nur eine Gaga-Idee, sondern Sie meinen das ja richtig ernst. Wie geht es denn jetzt weiter?

Jens Jeep: Ich meine das sehr ernst. Diese Idee, dass man Denkmäler am Besten beseitigt, weil der Mensch, den es zeigt, nicht nur gut war, führt doch dazu, dass es eigentlich keine Denkmäler geben kann. Ich habe die Entwürfe schon vielen Leuten gezeigt, auch alle meine Mandanten mussten sich das anschauen, und ich habe bislang nur positive Reaktionen bekommen. Ich werde jetzt eine Petition unter dem Titel "Bismarck reloaded" ins Internet stellen, so dass auch Hamburger Bürger sagen können: "Finde ich gut. Sollten wir machen." Und wenn es nach zwei Jahren keinem gefällt, dann machen wir es eben wieder weg. Wenn ich den Kopf einmal zertrümmert habe, kriege ich ihn nicht wieder zurück, aber das Laserschwert ist definitiv nicht endgültig.

Das Interview führte Daniel Kaiser.

