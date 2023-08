Debatte: Wie familienfreundlich ist Hamburg? Stand: 30.08.2023 15:44 Uhr Mit einer Debatte über die Frage der Familienfreundlichkeit von Hamburg ist die Bürgerschaft am Mittwoch in die erste Sitzung nach der Sommerpause gestartet. Dabei gab es unterschiedliche Ansichten der Parteien.

Zwei Welten sind am Mittwoch in der Aktuellen Stunde beschrieben worden: Hamburg, das ist eine Stadt mit weit überdurchschnittlicher Versorgung an Kita-Plätzen. Mit hohen Qualitätsstandards in Betreuung und Bildung, mit Sprachförderung und einer breiten Palette an Angeboten bei der offenen Jugendarbeit. Und Hamburg ist eine Stadt mit guten Schulen. So beschreiben es die Regierungsparteien SPD und Grüne.

Familienpolitik: Opposition bemängelt mehrere Punkte

Ganz anders die Opposition: Es fehlen Kinderärzte, Bewegungsangebote und Schulneubauten werden nicht rechtzeitig fertig, bemängelt die CDU. Es drohen Stundenausfall und Kita-Schließtage, sagt die FDP. Und Rot-Grün fördere gar nicht Vater, Mutter und Kinder, sondern ein ideologisches Familienbild, kritisiert die AfD. Die Linke beklagt: Personalnot und fehlendes Geld für Kinder und Jugendliche verschärften die soziale Spaltung der Stadt.

Alle Fraktionen schauten auch auf Berlin und die Kindergrundsicherung. Der Tenor: Gut, dass die kommt, aber es hätte mehr sein können.

