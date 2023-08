600 Schüler starten wegen Baustelle später ins Schuljahr Stand: 24.08.2023 07:58 Uhr Heute startet in Hamburg das neue Schuljahr. Doch nicht für alle Schülerinnen und Schüler. Die ersten und fünften Klassen haben ihren ersten Schultag erst in der kommenden Woche. Und für einige bleibt ihre Schule auch dann noch zu.

Holprig ist der Start in das neue Schuljahr, vor allem für die mehr als 600 Schülerinnen und Schüler der Stadtteilschule Altona. Eigentlich wartet auf sie ein moderner Neubau in der neuen Mitte Altona neben dem Gleisgelände. Doch Anfang Juli war dort mit Schadstoffen belastetes Grundwasser entdeckt worden - kurz vor dem Umzug aus dem alten Schulgebäude an der Eckernförder Straße. Deshalb gibt es für die Schulgemeinschaft eine Verlängerung der Ferien.

Stadtteilschule Altona: Unterricht an verschiedenen Orten

Erster Schultag ist jetzt erst am Montag. Alle Klassen treffen sich dann im Stadtteilpark der Mitte Altona. Danach gibt es bis Anfang Oktober Unterricht an verschiedenen Orten. Die 12. und 13. Klassen werden zum Beispiel im Landesinstitut für Lehrerbildung in Eimsbüttel unterrichtet. Außerdem soll es viele Ausflüge geben - zu sogenannten außerschulischen Lernorten, wie zum Beispiel dem Forschungszentrum Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY).

Schulbehörde: Bis zu 400 Millionen Euro für Schulen

Auch an anderen Schulen gibt es Baustellen. Im neuen Schuljahr laufen über 100 Sanierungen oder Neubauten. Man investiere derzeit bis zu 400 Millionen Euro für schönere und größere Schulen, sagt die Schulbehörde.

