Wie Hamburger Kitas den Millionen-Zuschuss vom Bund verwenden Stand: 09.08.2023 16:13 Uhr Mehr Geld für Hamburgs Kitas aus Berlin: Die Stadt bekommt aus Bundesmitteln 86 Millionen Euro überwiesen. Über die Verwendung des Geldes ist jetzt entschieden worden.

Das Geld soll in Hamburg vor allem den Kleinsten zugutekommen, nämlich dem Krippenbereich. Denn hier hat sich die Hansestadt verpflichtet, den sogenannten Fachkräfteschlüssel von 1:4 sicherzustellen. Das heißt, eine Erzieherin oder ein Erzieher ist für vier Kinder unter drei Jahren verantwortlich. Bei den älteren Kita-Kindern soll spätestens ab 2024 ein fester Schlüssel von 1:10 gelten.

Sozialbehörde: Einsatz zusätzlicher Mittel notwendig

Das Geld aus Berlin allein reicht laut Sozialbehörde für die Verbesserungen nicht aus - zusätzlich müssten Mittel aus dem Hamburger Haushalt fließen. Doch das Hauptproblem ist damit nicht gelöst: der Fachkräftemangel. Vor kurzem erst musste deshalb der größte Träger in Hamburg, die Elbkinder, die Notbremse ziehen. Das städtische Unternehmen teilte mit, dass es im kommenden Jahr zeitweise zu Schließungen kommen kann. An maximal 17 Tagen soll es dann in einzelnen Kitas nur eine Notbetreuung geben. Hamburg-weit fehlen derzeit zwischen 4.000 und 6.000 Erzieherinnen und Erzieher.

