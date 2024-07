Stand: 30.07.2024 16:22 Uhr DWD-Bilanz: Viel Regen im Juli in Hamburg

In Hamburg hat es im Juli 2024 so viel geregnet, wie in keinem anderen Bundesland. 102 Liter Regen seien im Juli auf den Quadratmeter gefallen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. In der vieljährigen internationalen Referenzperiode zwischen 1961 und 1990 seien es dagegen nur 77 Liter je Quadratmeter gewesen. Auch der Mittelwert bei den Temperaturen fiel in Hamburg im Juli mit 18,5 Grad Celsius höher aus als im langjährigen Mittel. Die Sonne schien laut DWD im Juli 240 Stunden, der langjährige Mittelwert liege bei 201 Stunden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.07.2024 | 16:00 Uhr