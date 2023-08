DNA-Abgleich: Leiche aus der Elbe ist vermisster 15-Jähriger Stand: 18.08.2023 11:04 Uhr Bei der am Mittwoch gefundenen Leiche handelt es sich um den Jugendlichen, der vor einer Woche in der Elbe untergegangen war. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Laut eines Sprechers hat ein DNA-Abgleich jetzt Gewissheit gebracht. Am Mittwochvormittag war am Elbufer in Blankenese in Höhe Strandweg eine Wasserleiche gefunden worden. Feuerwehrleute hatten den Leichnam geborgen, er wurde dann zur Untersuchung ans Institut für Rechtsmedizin übergeben.

Jugendlicher ging nach wenigen Sekunden unter

Vor einer Woche war ein 15-Jähriger in der Elbe untergegangen. Er war mit Bekannten am Strand in Blankenese unterwegs, laut Polizei dann auf eine Buhne geklettert und ins Wasser gesprungen. Nur wenige Sekunden später war er untergegangen. Sein Freund versuchte noch ihn zu erreichen, schaffte es aber nicht.

Suche mit vielen Rettungskräften

Kurz darauf suchte ein Großaufgebot an Rettungskräften mit Tauchern, Booten und zwei Hubschraubern vergeblich nach dem Jugendlichen. Um kurz vor 23 Uhr wurde die Suche abgebrochen. Die Freunde des 15-Jährigen und Augenzeugen wurden von Seelsorgern betreut.

Im Juli war ein 16-Jähriger ertrunken

Erst im Juli war ein 16-Jähriger bei Övelgönne ertrunken. Die DLRG warnt immer wieder vor dem Baden in der Elbe. Durch Ausbaggerungen und Schiffsverkehr würden in dem Fluss starke Strömungen herrschen, Schwimmer und Schwimmerinnen könnten dies leicht unterschätzen. Laut Umweltbehörde liegt die Strömungsgeschwindigkeit bei Flut bei 1,2 Metern pro Sekunde.

