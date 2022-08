Cum-Ex-Durchsuchungen: Mehr als 200.000 Euro bei Kahrs gefunden

Stand: 08.08.2022 06:10 Uhr

Am Dienstag kommt der Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft zur Cum-Ex-Affäre um die Warburg Bank wieder zusammen. Dabei dürfte auch ein Bargeld-Fund eine Rolle spielen. Am Wochenende ist bekannt geworden: Im Bankschließfach des früheren Hamburger SPD-Politikers Johannes Kahrs wurden mehr als 200.000 Euro in bar entdeckt.