Hamburger Reederei Hapag-Lloyd rechnet mit höherem Gewinn Stand: 24.10.2024 21:16 Uhr Die Hamburger Containerreederei Hapag-Lloyd rechnet in diesem Jahr mit mehr Gewinn als bislang gedacht. Hauptgrund ist nach Angaben des Unternehmens, dass sich die Frachtraten verbessert haben und die Nachfrage nach Containertransporten steigt.

Es ist bereits das zweite Mal innerhalb weniger Monate, dass Hapag-Lloyd seine Gewinnprognose hochschraubt.

Bis zu 2,6 Milliarden Euro Gewinn erwartet

Mit bis zu 2,6 Milliarden Euro Gewinn rechnet die größte deutsche Reederei nun in diesem Jahr. Zuletzt war von maximal 2,2 Milliarden Euro die Rede. Allein im dritten Quartal, zwischen Juli und September, stieg der Gewinn auf rund eine Milliarde Euro. Im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres konnte Hapag-Lloyd nur 200 Millionen Euro Plus verbuchen.

Preise für Transporte steigen weltweit

Weltweit ziehen die Frachtraten an, auch deshalb, weil das Rote Meer und der Suezkanal nach Angriffen der Huthi-Rebellen im Jemen nahezu tabu sind. Hapag-Lloyd und die meisten anderen Reedereien fahren deshalb um die Südspitze Afrikas, was den Weg verlängert und die Kosten nach oben treibt. Wegen der längeren Fahrzeit werden auch mehr Schiffe benötigt, was sich zusätzlich auf die Preise auswirkt.

Profitieren von dem steigenden Gewinn bei Hapag-Lloyd wird auch die Stadt Hamburg. Sie ist Großaktionär bei der Reederei.

