Corona: Tschentscher kritisiert Testregeln für Reiserückkehrer

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) fordert ein anderes Corona-Testverfahren für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Derzeit gilt die Vorschrift, dass sie bei der Einreise einen negativen Corona-Test vorlegen oder sich direkt testen lassen müssen. Tschentscher richtet seine Kritik vor allem gegen die Regel, dass Reisende aus Risikogebieten im Urlaubsland höchstens 48 Stunden vor Einreise einen Corona-Test machen sollen. Das Ergebnis eines solchen Tests sei aber nur wenig aussagekräftig, meinte Tschentscher am Montagabend in der ARD-Sendung "Hart aber fair": "Zwei Tage vor Reiserückkehr - da können sie noch zwei Tage Urlaub machen, am Strand sein, feiern. Sie kommen zurück und sie haben einen negativen Test, aber jemand, der trotzdem infiziert ist. Da hätte man wirklich als Bund vorher mal mit den Ländern reden müssen. Ich hätte dort einen anderen Vorschlag gemacht."

Tschentscher: Reisen in Risikogebiete fragwürdig

Tschentscher hält Urlaubsreisen in Risikogebiete generell für fragwürdig. Wer trotz einer Reisewarnung in ein Risikogebiet fahre, sollte sich nach der Rückkehr grundsätzlich für 14 Tage in Quarantäne begeben müssen. Wenn man diese abkürzen wolle, sollte laut Tschentscher vier Tage nach der Rückkehr ein Corona-Test in Deutschland gemacht werden. Der sei dann auch aussagekräftig.

