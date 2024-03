Containerschiffe werden laut Studie nicht mehr viel größer Stand: 18.03.2024 06:55 Uhr 400 Meter lang sind aktuell die größten Containerschiffe weltweit. In Zukunft werden die größten Frachter kaum noch größer, so das Ergebnis einer Studie der Schiffsklassifikationsgesellschaft DNV in Hamburg.

Etwa 24.500 Container können die aktuell größten Frachter laden, die meist auf den Hauptrouten zwischen Asien und Europa unterwegs sind - und dabei auch Hamburg anlaufen. Wichtigstes Argument der Reeder, um immer größere Schiffe zu bauen: Wenn man mehr Container mitnehmen kann, wird der Transport einer einzelnen Box günstiger. Fachleute sprechen vom sogenannten Skaleneffekt.

DNV: Deutlich größere Schiffe hätten mehrere Nachteile

Das aber lasse sich nicht unendlich fortsetzen, so der Schiffs-TÜV DNV. Technisch seien zwar auch Schiffe mit 460 Meter Länge möglich, die knapp 30.000 Container laden könnten. Aber: Dem stehe gegenüber, dass diese Schiffe deutlich länger im Hafen lägen zum Laden und Löschen. Und: Viele Häfen müssten ausgebaut werden.

Geplante neue Köhlbrandbrücke wäre laut Studie hoch genug

Die Studie im Auftrag der Hafenverwaltung Hamburg Port Authority (HPA), die NDR 90,3 vorliegt, kommt deshalb zum Ergebnis, dass bei etwa 430 Meter Länge Schluss sei. Diese Containerfrachter würden etwa 26.000 Container fassen, so die Studie. Und: Von der Höhe her würden die größten Frachter auch unter der geplanten neuen Köhlbrandbrücke durchpassen, die knapp 74 Meter Durchfahrtshöhe haben soll.

Kreuzfahrtschiffe und Tanker seien in der Regel noch etwas niedriger, so die Fachleute. Und Schiffe, die derzeit mit neuartigen Segeln geplant sind, würden von vornherein so konzipiert, dass sie ihre Masten umklappen können.

