Pinkes Containerschiff "ONE Innovation" verlässt Hamburg Stand: 18.07.2023 11:42 Uhr Die "ONE Innovation" ist das größte Schiff der Reederei "One Ocean Network Express" (ONE). Für ein paar Tage war sie zu Gast in Hamburg - und setzt ihre Reise nun fort.

Am Montag um 11.30 Uhr hat das magenta lackierte Containerschiff vom Burchardkai abgelegt. Das nächste Ziel der "ONE Innovation heißt nun Antwerpen in Belgien. Der Frachter wird aber wiederkommen, er soll künftig zwischen Europa und Asien verkehren - und auf dem Weg regelmäßig auch den Hamburger Hafen anlaufen.

Erster Besuch in Hamburg

Am Sonnabendnachmittag war die "ONE Innovation" zum ersten Mal in den Hamburger Hafen gekommen und hatte mithilfe von vier Schleppern am Burchardkai festgemacht. Dutzende Menschen kamen, um den Einlauf zu fotografieren. Einige trugen sogar extra pinke Shirts.

Videos 1 Min Pinkes Containerschiff "ONE Innovation" läuft in Hamburg ein Das größte Schiff der Reederei "One Ocean Network Express" (ONE) ist zum ersten Mal im Hamburger Hafen zu Gast. 1 Min

"ONE Innovation" ist 400 Meter lang

Mit einer Länge von 400 Metern und einer Breite von 61,40 Metern gehört die "ONE Innovation" zu den größten Containerschiffen der Welt. Sie hat eine Kapazität von 24.134 Standardcontainern.

Nach Angaben der Reederei soll das Design des Schiffes einen Betrieb mit weniger Kraftstoffverbrauch möglich machen. Die "ONE Innovation" hat demnach einen Bugwindschutz, eine Energiesparvorrichtung und ein Abgasreinigungssystem.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.07.2023 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt