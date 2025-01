Stand: 04.01.2025 18:19 Uhr Charity-Hockeyturnier in Wellingsbüttel

Die zwölf besten U-16-Mannschaften aus ganz Deutschland treten am Sonnabend und Sonntag beim Juli-Harnack-Turnier in Wellingsbüttel gegeneinander an. Das Geld, das im Rahmen des Turniers zusammenkommt, geht an die Fördergemeinschaft Kinderkrebs-Zentrum Hamburg. Neben Spenden von Firmen gibt es bis Sonntagnachmittag eine Tombola. Der Uhlenhorster Hockeyclub (UHC) ist Ausrichter des Turniers. Im vergangenen Jahr konnte der UHC zuletzt einen Scheck von 30.000 Euro an das Kinderkrebs-Zentrum übergeben. Das Charity-Turnier gibt es seit 2007. Ein Jahr zuvor war der 16-jährige Spieler Julian Harnack an einem Hirntumor gestorben.

