"Cap San Diego" kehrt am Sonnabend nach Hamburg zurück Stand: 07.04.2021 18:36 Uhr Das Museumsschiff "Cap San Diego" kommt nach fast vier Wochen in der Werft am Sonnabend in den Hamburger Hafen zurück. Das fast 60 Jahre alte Wahrzeichen wurde in Bremerhaven generalüberholt.

Das Schiff werde Donnerstagnachmittag in Bremerhaven ausgedockt und Sonnabendmorgen gegen 7.30 Uhr an seinem Liegeplatz an der Überseebrücke erwartet, teilte die gemeinnützige Cap San Diego Betriebsgesellschaft am Mittwoch in Hamburg mit. Die "Cap San Diego" hatte Mitte März bei der Werft Bredo Dry Docks festgemacht und wurde dort im Trockendock einer Art Schiffs-TÜV unterzogen. Alle fünf Jahre wird das Schiff auf seine Hochseetüchtigkeit überprüft.

Instandsetzung und neuer Anstrich

Dabei wurden den Angaben zufolge mehr als 200 Punkte abgearbeitet. Im Zentrum hätten die Tanks und der Kettenkasten gelegen, die gereinigt, vermessen und konserviert worden seien. Hinzu kamen Arbeiten an der Maschine, im Stevenrohr und an Deck. Außerdem sei die gesamte Außenhaut des Schiffs mit 2.200 Litern Farbe neu gestrichen worden.

Kosten: 1,4 Millionen Euro

Die Kosten in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro werden den Angaben zufolge zur einen Hälfte aus Mitteln aus dem Denkmalschutzprogramm des Bundes und zur anderen Hälfte aus Mitteln der Schiffseignerin, der Stiftung Hamburger Admiralität, bezahlt.

Ab 1962 als Stückgutfrachter unterwegs

Die "Cap San Diego" wurde 1962 in Dienst gestellt und fuhr für die Reederei Hamburg Süd als Stückgutfrachter nach Südamerika. Seit 2003 dient sie als Museum und Hotel, ist aber noch seetüchtig und fährt mehrmals jährlich mit bis zu 500 Passagieren auf Nord- oder Ostsee hinaus. Wegen der Corona-Pandemie kann das Schiff derzeit nicht besichtigt werden.

