Stand: 03.10.2024 08:01 Uhr Bus kommt von Fahrbahn ab: Zwei Verletzte

Im Hamburger Stadtteil Horn hat es am Mittwochabend einen Unfall mit einem Linienbus gegeben. Der Bus war gegen 19 Uhr von der Böcklerstraße abgekommen. Er krachte gegen einen Baum, eine Schranke und schließlich gegen ein parkendes Auto. Nach Angaben der Polizei waren drei Fahrgäste in dem Bus. Zwei Menschen wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

