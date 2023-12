Stand: 28.12.2023 18:21 Uhr Brutaler Raubüberfall in Niendorf

Die Mordkommission ermittelt nach einem brutalen Raubüberfall in Hamburg Niendorf. Zwei Männer hatten am Abend des ersten Weihnachtstages im Haldenstieg einen 48-Jährigen mit einem Messer bedroht und seine Wertsachen gefordert. Als der Mann flüchtete, schlug einer der Männer mit einem Baseballschläger auf ihn ein und stach ihm mit dem Messer in den Rücken. Die beiden Räuber konnten nach der Tat flüchten. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

