Stand: 29.08.2024 18:53 Uhr Boy-Gobert-Preis für Schauspieler Dennis Svensson

Der Schauspieler Dennis Svensson erhält in diesem Jahr den mit 10.000 Euro dotierten Boy-Gobert-Preis der Körber-Stiftung für den schauspielerischen Nachwuchs. Die Auszeichnung soll ihm am 1. Dezember im Hamburger Thalia Theater überreicht werden, wie die Körber-Stiftung mitteilte. Der 28-Jährige ist am St. Pauli-Theater in Hamburg zu sehen. "Dennis Svensson verkörpert seine Figuren mit Lässigkeit, ohne sie vorzuführen und bringt dabei eine Unbedarftheit mit, ein Staunen", befand die Jury.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 29.08.2024 | 19:30 Uhr