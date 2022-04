Boris Herrmann und Edina Müller Hamburgs Sportler des Jahres Stand: 25.04.2022 19:37 Uhr Weltumsegler Boris Herrmann und Para-Kanutin Edina Müller sind Hamburgs Sportler des Jahres. Bei der Hamburger Sportgala in der Handelskammer wurden außerdem weitere Preise überreicht.

Für Edina Müller ist es bereits die zweite Ehrung als Hamburgs Sportlerin des Jahres. Vor zehn Jahren gab es die Auszeichnung für den Paralympics-Sieg im Rollstuhl-Basketball - jetzt für den Paralympics-Sieg im Para-Kanu. Bei den Sportlern wurde Boris Herrmann ausgezeichnet. Der Segler hatte bei der Vendée Globe in 80 Tagen allein die Welt umrundet und die traditionsreiche Regatta fast gewonnen. Hamburgs Mannschaft des Jahres sind ebenfalls zwei Segler. Thomas Plößl und Erik Heil holten in Tokio ihre zweite olympische Bronze-Medaille.

Herrmann: "Das ist großartig!"

Boris Herrmann wurde bei der Sportgala aus Frankreich per Video zugeschaltet. Der Segelprofi kümmert sich in bretonischen Stadt Vannes um sein neues Boot für The Ocean Race 2023 und die zweite Vendée-Globe-Teilnahme 2024/25. Der 40-Jährige sagte zu der Auszeichnung: "Das ist großartig! Ich bin seit 2013 in Hamburg zu Hause und fühle mich als Hamburger. Deshalb bedeutet mir dieser Preis viel."

Active City Award für "Projekt Sportlotse"

Der Active City Award ging an das Projekt "Sportlotse - gemeinsam mehr bewegen" von der Evangelischen Stiftung Alsterdorf. Die Initiative will Menschen mit Behinderung den Zugang zu Sportangeboten erleichtern. Der Hamburger Unternehmer Alexander Otto wurde für die Arbeit seiner Sportstiftung mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet. Unter den Gästen in der Handelskammer waren auch mehr als 100 Hamburger Sportlerinnen und Sportler, die Erfolge bei Deutschen Meisterschaften und internationalen Wettbewerben feiern konnten.

Im Rahmen der Hamburger Sportgala werden seit 2006 Hamburgs beste Sportlerinnen und Sportler ausgezeichnet. Die Auszeichnungen werden vom Hamburger Senat, der Handelskammer Hamburg, dem Hamburger Sportbund, dem "Hamburger Abendblatt" und dem NDR vergeben.

