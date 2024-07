Stand: 04.07.2024 16:31 Uhr Blindgänger in Hamburg-Heimfeld gefunden

In Heimfeld ist bei Sondierungsarbeiten ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Bombe liegt nach Angaben der Feuerwehr Hamburg in einem Hafenbecken an der Moorburger Straße. Der Kampfmittelräumdienst der Feuerwehr ist bereits vor Ort und soll die Bombe noch am Abend entschärfen. Straßen im Umkreis von 500 Metern um den Fundort werden für die Entschärfung gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.07.2024 | 17:00 Uhr