Bienenseuche im Hamburger Stadtteil Steilshoop

Stand: 30.12.2021 17:19 Uhr

In einem Bienenstand im Hamburger Stadtteil Steilshoop ist die Amerikanische Faulbrut festgestellt worden. Um eine weitere Ausbreitung zu vermeiden, ist in einem Radius von rund einem Kilometer eine Sperrzone eingerichtet worden, wie das zuständige Bezirksamt in Hamburg am Donnerstag mitteilte.