Bewohnerparken: Lastenfahrräder dürfen gratis auf Parkplätze

Stand: 01.12.2021 09:43 Uhr

In den Bewohnerparkzonen in Hamburg, beispielsweise in Altona oder Eimsbüttel, wird der Kampf um Parkplätze immer härter. Laut Verkehrsbehörde dürfen auf den Parkplätzen in den ausgewiesenen Gebieten auch Lastenfahrräder abgestellt werden - ohne dafür eine Gebühr zu entrichten.