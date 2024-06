Stand: 20.06.2024 13:04 Uhr Bergedorf: Polizei sucht mutmaßlichen Mitschnacker

Die Hamburger Polizei sucht nach einem Mann, der möglicherweise Kinder belästigt. Er hatte am Mittwochabend in Bergedorf eine Neunjährige in der Ernst-Mantius-Straße angesprochen. Das Mädchen hatte dort auf ihren Vater gewartet. Der etwa 30- bis 40-Jährige Fremde soll behauptet haben, dass der Vater nicht kommt, und angeboten haben, das Kind nach Hause zu bringen. Als das Mädchen sich weigerte mitzugehen, verschwand der Mann. Eine Fahndung der Polizei verlief bisher ohne Ergebnis.

