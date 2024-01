Bauern-Protest in Hamburg: Montag droht Verkehrschaos Stand: 05.01.2024 15:08 Uhr Für den kommenden Montagmorgen haben Bäuerinnen und Bauern Demonstrationen unter dem Motto "Gegen Steuererhöhungen im Agrarbereich!" angemeldet, zu denen Hunderte Traktoren erwartet werden. Die Hamburger Polizei warnt vor erheblichen Verkehrsbehinderungen im gesamten Stadtgebiet sowie auf Ausweichstrecken.

Bislang wurden im Rahmen der seit mehreren Wochen andauernden sogenannten Bauernproteste für kommenden Montag drei Traktorenaufzüge angemeldet. Der Veranstalter "Land schafft Verbindung e. V." erwartet jeweils 250 bis 300 Landmaschinen. Mittlerweile liegen der Versammlungsbehörde insgesamt 16 Anmeldungen für 15 Treckerkolonnen sowie einen stationären Bauernprotest in Bergstedt vor. Es muss möglicherweise mit mehr als 2.000 teilnehmenden Landmaschinen gerechnet werden. Die Polizei Hamburg hat hierzu eine Karte veröffentlicht. Die geplanten Demonstrationsrouten finden Sie hier.

Polizei rät zu Verkehrsmitteln auf der Schiene

Ab etwa 6 Uhr muss daher am Montag an weiteren Örtlichkeiten mit Stau und Verkehrsbehinderungen im Hamburger Stadtgebiet gerechnet werden. Auch auf Ausweichstrecken ist laut Polizei mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Es wird gebeten, auf S- und U-Bahnen sowie Regionalzüge auszuweichen.

Behörde: Schüler bei Verspätungen nicht bestrafen

Auch die Hamburger Schulbehörde reagierte und bat im Voraus die Schulen um Nachsicht, falls Schülerinnen und Schüler am ersten Tag nach den Ferien nicht pünktlich kommen. "Bei Schülerinnen und Schülern, die sich aufgrund der besonderen Situation verspäten, sollte die Verspätung nicht als solche vermerkt werden", erklärte die Behörde am Freitag in Richtung Schulleitungen. Sie wies auch darauf hin, dass die Eltern kurzfristig entscheiden können, ob sie ihre Kinder aufgrund besonderer Probleme auf den Schulwegen vom Schulbesuch abmelden oder nicht.

Bauernverband hält an Aktionswoche fest

Hintergrund der Trecker-Demo ist die Empörung der Bäuerinnen und Bauern über den von der Ampel-Koalition geplanten Abbau von Subventionen. Am Donnerstag hatte die Bundesregierung allerdings bereits auf die massiven Proteste reagiert: Die Koalition will auf die Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft verzichten. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel soll gestreckt und in mehreren Schritten vollzogen werden, wie der Sprecher der Bundesregierung in Berlin mitteilte. Der Deutsche Bauernverband hält die Maßnahmen aber für unzureichend - und hält an einer ab Montag geplanten Aktionswoche fest.

Kritik an Protesten gegen Habeck

Indes distanzierte sich der Bauernverband Hamburg entschieden von den Protesten gegen Robert Habeck. Der Bundeswirtschaftsminister war von 250 wütenden Landwirten daran gehindert worden, in Schlüttsiel eine Hallig-Fähre zu verlassen. "Das überschreitet demokratische Grenzen", sagte der Präsident des Bauernverbands Hamburg Martin Lüdeke. Die Bundesregierung habe ja auf die Bauernproteste reagiert. Die Befreiung von der Kfz-Steuer bleibe nun doch und die Steuererhöhung beim Agrardiesel komme nur schrittweise. Die Zusatzkosten pro Betrieb stiegen nun nicht um bis zu 20.000 Euro pro Jahr, sondern um 5.000 Euro, so Hamburgs Bauernpräsident. Auch das möchte Lüdecke noch verhindern und hält an den Deomstrationen am Montag fest. Auch Katharina Fegebank, Hamburgs grüne Wissenschaftssenatorin, erklärte: "Dass Robert Habeck auf diese Weise angegangen wurde, überschreitet eine rote Linie. Das ist eine Protestkultur zum Abgewöhnen."

