Stand: 09.01.2025 06:30 Uhr Basketball: Hamburg Towers verpassen Eurocup-Playoffs

Die Veolia Towers Hamburg haben die Playoffs im Eurocup erneut verpasst. Nach dem 77:90 (36:57) gegen Umana Reyer Venice vor 1.416 Zuschauern am Mittwochabend in der Inselpark Arena hat der Basketball-Bundesligist keine Chance mehr, mindestens Sechster in der B-Gruppe zu werden. Für die Towers war es die elfte Niederlage im 14. Eurocup-Spiel. Die meisten Punkte für die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky erzielten Brae Ivey (16) und Jordan Barnett (16).

