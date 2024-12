Stand: 30.12.2024 21:02 Uhr Basketball-Bundesliga: Towers verlieren gegen Löwen Braunschweig

Die Veolia Towers Hamburg haben am Montagabend ihr letztes Spiel des Jahres verloren. Vor 3.400 Zuschauern in der ausverkauften Inselpark Arena unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky den favorisierten Löwen Braunschweig mit 86:91 (44:47). Die Braunschweiger gewannen damit zum sechsten Mal in Folge. Die Towers wiederum kassierten die dritte Niederlage nacheinander und die insgesamt achte im zwölften Spiel. Bester Werfer aufseiten der Hamburger war Jordan Barnett, der 20 Punkte erzielte.

