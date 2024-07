Stand: 23.07.2024 17:50 Uhr Bahnhof Wartenau: U-Bahn kollidiert mit Reinigungsmaschine

Am Dienstagmorgen hat es am U-Bahnhof Wartenau eine kleine Kollision gegeben. Auf dem Bahnsteig war eine Reinigungsmaschine im Einsatz. Als die U1 in Richtung Ohlstedt einfuhr, stießen beide zusammen. Das Gerät fiel auf die Gleise und verkeilte sich unter dem Zug. In dessen hinterem Teil saßen etwa 50 Fahrgäste eine Dreiviertelstunde lang fest, weil der Waggon nicht an den Bahnsteig reichte. Verletzt wurde niemand.

