Autoverkehr in Hamburg offenbar leicht rückläufig Stand: 18.08.2024 11:33 Uhr Wer in Hamburg ein Auto hat, der lässt es offenbar etwas häufiger mal stehen als noch vor einem Jahr. Das legen Zahlen des Senats nahe, die von der CDU-Fraktion abgefragt wurden.

Die Tendenz ist deutlich, auch wenn das Minus nicht besonders groß ist. In fast jedem Monat waren in diesem Jahr auf den Hamburger Straßen weniger Autos unterwegs als im gleichen Vorjahresmonat. Im Mai und Juni lag das Minus bei sechs Prozent, im Januar und April bei drei Prozent. Nur im Februar blieben die Zahlen unverändert.

Nicht weniger Autos in Hamburg

Was sich ebenfalls nicht groß verändert, ist die Zahl der zugelassenen Autos in Hamburg - sie liegt seit Jahren stabil bei rund 813.000. Es gibt also nicht weniger Autos in der Stadt, aber sie werden offensichtlich etwas seltener gefahren.

Verkehrspolitik des Senats umstritten

Was das für die vom rot-grünen Senat geplante Mobilitätswende bedeutet, darüber gehen die Ansichten erwartbar auseinander: Der Senat spricht von einem Erfolg. Die CDU sieht das nicht so. Sie verweist darauf, dass in diesem Jahr bislang auch weniger Radfahrerinnen und Radfahrer unterwegs gewesen seien.

